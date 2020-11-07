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Bu sefer çikolata paketleri dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından her gün iki öğün sıcak yemek hizmeti verilen ailelere bu sefer fazla gıda platformundan temin edilen çikolata paketleri de dağıtıldı.


İhityaç sahibi ailelere her gün düzenli olarak sıcak yemek ulaştıran Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu sefer ailelere çikolata paketleri ulaştırdı. Ailelere sıcak olarak iki öğün yemeğin dışında Fazla gıda platformundan alınan çikolata paketlerini verdi. Ailelere ulaştırılan paketler sonrasında çocukların sevinçleri dikkat çekti. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü vatandaşlar ile hayırseverlerin arasında iyilik köprüsü kurmaya devam edecek.

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