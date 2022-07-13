Bu sera örnek olacak

Tesisten çıkan gübre ve ısı enerjisinin kullanılacağı serada çilek üretimine başlanacak.

Düzce Belediyesi, gübre ve enerjisi çöp tesisinden elde edilecek seranın yapımı için çalışma başlattı. Bu çerçevede, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde gübre, enerji ve gaz üretiminin ardından tarım yapılarak, çilek üretimi gerçekleştirilecek. Çilekler, tesisten çıkan kompost organik gübre ile beslenerek yetiştirilecek.

"Birçok ile örnek olacak"

Seranın yapımını yakından takip eden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, "Burada örnek olacak bir proje üretiyoruz. Faruk Özlü'nün burayı sadece çöp işleme tesisi gibi değil insanların çocuklarıyla vakit geçirebileceği bir botanik bahçesi gibi yapmayı hedefliyor. Bizde burada hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Çok yakında Düzcelileri kendi aileleriyle birlikte çilek toplarken göreceğiz. Bu da bir Faruk Özlü vizyon projesidir ve yakın zamanda devreye alacağız" ifadelerini kullandı.