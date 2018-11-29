İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu yıl 15. kez düzenlenecek

Düzce Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “Geleneksel Orta Okullar Genel Kültür ve Bilgi Yarışması” bu yıl 15’inci kez Kültür Merkezinde düzenlenecek.

Düzce Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “Geleneksel Orta Okullar Genel Kültür ve Bilgi Yarışması” bu yıl 15'inci kez Kültür Merkezinde düzenlenecek.


Düzce Belediyesi tarafından bul yıl 15'inci kez düzenlenecek olan “Geleneksel Orta Okullar Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması” 2018-2019 eğitim öğretim sezonu için başvurular başlıyor. Sosyal, kültürel ve entelektüel becerilen kazanılması için yapılan sosyal etkinliklere önem veren Düzce Belediyesi eğitim camiasının en uzun soluklu yarışmasına yine ev sahipliği yapacak. Öğrencilerin ve okulların başarı seviyesinin ölçülmesi yerine çocukların kaynaşma ve dayanışma ruhu içinde hareket etmesi, nerede, nasıl konuşup nasıl davranacağını öğrenmesi açısından kazanılacak bireysel özelliklere hizmet etmesi açısından büyük önem taşıyan yarışma için başvurular 8 Ocak 2018 tarihine kadar Kültür İşleri Müdürlüğüne yapılacak. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da merkez ve tüm ilçelerden dileyen ortaokullar yarışmaya katılabilecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere birbirinden güzel sürpriz hediyeler verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.