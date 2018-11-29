Bu yıl 15. kez düzenlenecek

Düzce Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “Geleneksel Orta Okullar Genel Kültür ve Bilgi Yarışması” bu yıl 15'inci kez Kültür Merkezinde düzenlenecek.

Düzce Belediyesi tarafından bul yıl 15'inci kez düzenlenecek olan “Geleneksel Orta Okullar Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması” 2018-2019 eğitim öğretim sezonu için başvurular başlıyor. Sosyal, kültürel ve entelektüel becerilen kazanılması için yapılan sosyal etkinliklere önem veren Düzce Belediyesi eğitim camiasının en uzun soluklu yarışmasına yine ev sahipliği yapacak. Öğrencilerin ve okulların başarı seviyesinin ölçülmesi yerine çocukların kaynaşma ve dayanışma ruhu içinde hareket etmesi, nerede, nasıl konuşup nasıl davranacağını öğrenmesi açısından kazanılacak bireysel özelliklere hizmet etmesi açısından büyük önem taşıyan yarışma için başvurular 8 Ocak 2018 tarihine kadar Kültür İşleri Müdürlüğüne yapılacak. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da merkez ve tüm ilçelerden dileyen ortaokullar yarışmaya katılabilecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere birbirinden güzel sürpriz hediyeler verilecek.