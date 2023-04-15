Bu yıl 450 bin ton üretim hedefleniyor

Buna göre tesis 2023 yılında 450 bin ton üretim hedefini belirledi.

Düzce İl özel idaresi bünyesinde bulunan taş kırma ve eleme tesisi Vali Cevdet Atay'ın katılımı ile resmen hizmetine başladı. Yeni sezon hazırlıklarını inceleyen Vali Cevdet Atay'a, tesis ile ilgili bilgiler veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, tesisin 2023 yılı üretim hedefinin 450 bin ton olduğunu bildirdi. Tesiste 2023 yılı içerisinde asfalt, beton yol, tahkimat taşı ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.