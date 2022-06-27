Bu yıl ilk öğrencilerini alıyor

Düzce Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi'ne ilk kez öğrenci almanın heyecanını yaşıyor.

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kurulduğu 2 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçen süre içerisinde, akademik kadrosunu ve koşullarını başarıyla tamamlayarak kısa sürede öğrenci kabul etme aşamasına geldi. YÖK tarafından tanınan 40 öğrencilik kontenjanı ile eğitim faaliyetlerine başlamanın, ayrıca ülkemiz sağlık alanına ve yürüttüğü bölgesel kalkınma programındaki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanına katma değerli çalışmalar ile de katkıda bulunacak olmanın heyecan ve gururunu yaşıyor.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, “Seçkin akademik kadrosu, sektör iş birlikleri, araştırmacı odaklı eğitim sistemi, Ar-Ge çalışmaları için altyapı ve olanakları ile öğrencilerimize önemli avantajlar sunacak olan Eczacılık Fakültesi; yeni değerler üretmek için sağlık, ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz sektörlerine, Ar-Ge ve akademik faaliyetlere ilgisi olan tüm öğrencileri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.