Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası başladı

Şampiyonada sporcuların gösterileri nefesleri kesti.

Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası Düzce'nin ev sahipliğinde başladı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası'na 113 kulüp, bin 400 sporcu ve 40 hakem katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan şampiyona açılış seremonisi, Düzce Belediyesi Mehteran Takımı marşları ve sporcuların gösteriyle başladı.

Şampiyonaya ev sahipliği yapan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı yaptığı konuşmada sporcuları kutlayarak, “Wushu Federasyonu'nca ilimizde Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası'nı düzenlemekten ve bu rekor kalabalığı görmekten çok mutluyuz. Ülkemizin en genç vilayeti olan, yeşiliyle, doğasıyla, deniziyle meşhur Düzce'mize hoş geldiniz. İnşallah bu turnuvada gönlünüze düşen, hakkettiğiniz başarıyı elde ederek, ilimizden sizleri yolcu ederiz. Bugün 10 bin 500 kapasiteli Düzce Yurtlarımızda sizleri ağırlamaktan şeref ve gurur duyuyoruz. Siz değerli sporcularımıza şampiyonada yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ise müsabakalara geçildi. Müsabakalar 24 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.