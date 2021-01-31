Büfeyi açtı, 25 bin lira ceza yedi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında yasak olmasına rağmen alkol satışı yapan şahsa 20 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca büfeden alkol alarak araç kullanan ve sokağa çıkma izni bulunmayan bir kişiye ise 4 bin 808 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir büfede yasak olmasına rağmen alkol satışı yapıldığı üzerine ihbar aldı. İhbar üzerine büfenin bulunduğu adrese giden ekipler, bir şahsın büfeden alkol alarak aracına bindiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı sorgulamada şahsın söz konusu büfeden alkol aldığı belirlendi.

Gerekli tutanak tanzim edilen H.B. isimli şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 469 TL, ayrıca alkollü araç kullanmaktan ise bin 339 lira cezai işlem uygulandı. Kısıtlamada yasak olmasına rağmen alkol satışı yapan büfe sahibi B.A.'ya ise 20 bin 150 lira para cezası kesildi.