Buğdayoğlu “Kök hücre bağışı sağlığınızı bozmaz“

Düzce Üniversitesi Kök Hücre Topluluğu ve Türk Kızılayı Düzce Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği Kök Hücre Bağışı Eğitim Sunumunda Batı Karadeniz Gönüllü Verici Merkezi Kök Hücre Bağışcısı Kazanım Uzmanı Adem Buğdayoğlu bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kök Hücre Topluluğu Üyesi Rana Koç, Topluluk olarak amaçlarının, kök hücre bağışı hakkında Düzce Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirerek, kök hücre bağışçısı kazanımını artırmak olduğunu söyledi. Topluluğun yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Koç, çalışmalarında kendilerine her türlü desteği sağlayan Düzce Üniversitesi Yönetimine, Topluluk Danışmanı, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meryem Çam'a teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Kök Hücre Bağışcısı Kazanım Uzmanı Adem Buğdayoğlu, ülkemizde gönüllü kök hücre bağışçısının en fazla üyesinin üniversitelerde olduğunu belirterek, üniversite öğrencilerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.

TÜRKKÖK Kemik İliği Bankası hakkında da bilgiler paylaşan Buğdayoğlu, kurum çalışanı olarak amaçlarının kök hücre bağışçı sayısını artırmak olduğunu ifade ederek, asıl önemli olanın ise uygun bağışçıyı bulduktan sonra kök hücre bağışının sürekliliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Kök hücre bağışı konusunda kulaktan dolma bilgilerle insanların korkutulduğuna dikkat çeken Buğdayoğlu, kök hücre bağışının hiçbir sağlık sorunu getirmeyeceğini, bir ya da birkaç kişiye hayatta kalma şansı verdiği için kişiye mutluluk getireceğini sözlerine ekledi.

Kan bağışı konusuna da değinen Adem Buğdayoğlu, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek herkesin düzenli olarak kan bağışında bulunması gerektiğini söyledi.