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Bulgar Türkleri Akçakoca Belediyesini ziyaret etti

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Genel Başkanı Rafet Ulutürk, Akçakoca Belediyesine ziyarette bulundu.


Genel Başkan Rafet Ulutürk'ü Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi ve Umut Işığı Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz karşıladı. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunulduktan sonra Ulutürk, Nursen Yanmaz'a “Türk Dünyasında Bir Bulgaristan Türkü Rafet Ulutürk” adlı kitabı ve BULTÜRK Gazetesini takdim etti. Nursen Yanmaz'da BULTÜRK Genel Başkanı Rafet Ulutürk'e yerel ürünlerden oluşan bir hediye sepeti sundu.

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