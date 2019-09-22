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Buluş fuarında Düzce Üniversitesi 3 madalya kazanarak adından söz ettirdi

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na (ISIF’19) katılan Düzce Üniversitesi, 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanarak önemli bir başarının sahibi oldu.

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'na (ISIF'19) katılan Düzce Üniversitesi, 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanarak önemli bir başarının sahibi oldu.


Atatürk Havaalanı'nda gerçekleştirilen ve Düzce Üniversitesi'ni temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ve Düzce Teknopark personellerinin katılım sağladığı 4. Uluslararası Buluş Fuarı'na uluslararası ve ulusal çapta bireysel buluşçular, Ar-Ge merkezleri, üretici ve ticari firmalar, sanayiciler, girişimciler, özel araştırmacılar, danışmanlar, patent ofisleri, özel veya devlet destekli araştırma enstitüleri, bilim parkları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, laboratuvarlar, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili kurum ve kuruluşlar, melek yatırımcılar, risk sermayesi grupları, inovasyon teşvikçileri, patent vekilleri, buluş dernekleri, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.


384 buluşun yarıştığı ve 37 altın madalyanın dağıtıldığı fuara 9 proje ile başvuran Düzce Üniversitesi, 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda üç madalya kazanarak ISIF'19'da yine büyük bir başarıya imza attı.

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