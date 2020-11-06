Büro Memur-Sen personelin taleplerini iletti

Sen Düzce Şubesi Adliye'de bulunan üyelerinin sorun ve sıkıntılarını Başsavcı Sedat Çelik ve Adalet Komisyonu Başkanı Mert Gümüşay'ı aktardı.

Düzce'de yetkili sendika olarak çalışmalarını sürdüren Büro Memur-Sen Düzce Şubesi, üyelerinin talep, sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüme ulaştırmak için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Düzce Adalet Sarayı'nda bulunan üyelerin taleplerini dinleyen Büro Memur-Sen Düzce Şube Başkanı Mahmut Gazi Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve Adalet Komisyonu Başkanı Mert Gümüşay'ı ziyaret etti. Adliye personeli olarak görev yapan üyelerin taleplerini, sorunlarını ve sıkıntılarını ilgili makamlara ulaştıran Başkan Yılmaz, çalışmalar hakkında da Başsavcı Çelik ve Adalet Komisyonu Başkanı Gümüşay'a bilgiler verdi.