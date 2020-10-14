İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büro Memur-sen'den üyelere yeni dönem hediyesi

Sen Düzce Şubesi, korona virüs şartlarına uygun üyelerine yeni dönem hediyeleri hazırlamaya başladı.

Düzce'de ki sendika üyelerine paketler kısa süre içerisinde dağıtılacak.


Düzce'de uzun süredir yetkili sendika olarak görevlerini yapmaya devam eden Büro Memur-Sen Düzce Şubesi, üyelerine korona virüs salgını sonrasında yüzlerini güldürmek için çalışma gerçekleştirdi. Farklı aktiviteleri salgın öncesinde yapan sendika yönetimi bu sefer üyelerine hediye paketleri hazırlamaya başladı. Kupa bardak, kahve, çekme helva, maske ve kolonya ile sendikanın ürünlerinin yer aldığı hediye paketleri yönetim tarafından hazırlanmaya başlandı. Paketler tamamlanmasının ardından üyelere dağıtıma başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.