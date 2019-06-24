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Bütün soruları cevaplayarak 500 tam puan yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ertuğrul Recep Kocaman LGS’de 90 soruda 90 net yaparak 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ertuğrul Recep Kocaman LGS'de 90 soruda 90 net yaparak 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.


LGS sonuçları açıklandı. Buna göre Düzce Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Ertuğrul Recep Kocaman LGS Sınavında Türkçe, Matematik Fen Bilimlerinden 20 soruda 20 doğru cevap, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden ve Yabancı Dil'den 10 soruda 10 cevabı doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

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