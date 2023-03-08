DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi himayesinde, ülkemizde ilk defa CA20130 kodlu AB projesi dahilinde yurt dışından gelecek eğitmenlerin desteğiyle, uygulamalı "Mikrobiyolojik Korozyon Eğitimi" düzenliyor.

Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınması olarak tanımlanan korozyonun birçok türü bulunuyor. Mikrobiyolojik korozyon (MIC), mikroorganizmalar tarafından oluşturulan korozyon süreci olarak biliniyor. Mikroorganizmalar, metalik malzemenin yüzeyine tutunarak biyofilm tabakası oluşturuyor, organik ve inorganik asitler ile metallerin bozulmasına neden oluyor. MIC, endüstriyel ve diğer sistemlerin yapı bütünlüğünü tehlikeye atarak hem güvenliği tehdit ediyor, hem de çok büyük ekonomik kayıplara yol açıyor. Dünya genelinde metalik malzemelerde oluşan korozyon zararının yüzde 20'sini (yaklaşık 2 milyar dolar) MIC'in oluşturduğu bildiriliyor.

MIC süreci çok önemli

Endüstriyel sistemlerde meydana gelen biyofilm oluşumunu ve korozyonu önlemede kullanılacak en uygun yöntemin seçilebilmesi için, MIC sürecinin bir şekilde ve doğru analiz edilmesi gerekiyor. Bu noktada, hem akademisyenlerin hem de endüstri profesyonellerinin MIC konusunda yeterli bilgiye sahip olması ve yeni gelişmeleri yakından takip etmesi önem arz ediyor.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in desteğiyle üniversitede, CA20130 kodlu AB projesi çerçevesinde, 29 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulamalı ‘Mikrobiyolojik Korozyon' eğitimi düzenlenecek.

Uluslararası alanda çok iyi tanınan eğitmenlerce verilecek

Eğitim, MIC alanında uzman ve uluslararası olarak alanında çok iyi tanınan eğitmenler tarafından verilecek. Farklı ülkelerden katılacak olan eğitmenler arasında, 20 yıldan fazla MIC alanında projeler yürüten Dr. Pierangela Cristiani (İtalya); MIC ile ilgili 7 kitabı ve 80'den fazla teknik/bilimsel makalesi bulunan Dr. Torben L. Skovhus (Danimarka); korozyon alanında yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Hüsnü Gerengi (Türkiye); çevre ile alakalı mikrobiyoloji ve malzeme bilimi alanlarında çalışmalar yürüten Dr. Annie Biwen A Stepec (Norveç); biyofilm ve MIC alanlarında araştırmalar yapan Dr. Judit Knisz (Macaristan); 20 yıldan fazla endüstriyel mikrobiyoloji alanında tecrübesi bulunan Matthew Snape (İngiltere) ile MIC alanında endüstriye danışmanlık yapan Rick Eckert (Almanya) yer alıyor.