Büyükbaş hayvanı dolandığı otlardan kurtarmak kolay olmadı

Düzce'de meradan çıkarak ahıra giden büyükbaş hayvan sulama kanalını fark etmeyince kanalın içine düştü. Kurtulmak için çırpınan büyükbaş hayvan, kanallın kenarında bulunan otlar tarafından iyice sarmalanınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Büyükbaş hayvanı kurtarmak için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı.

Olay, Düzce merkeze bağlı Bahçeköy'de saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Meradan otlamaktan dönen büyükbaş hayvan, ahıra giderken, sulama kanalı fark etmedi ve kanala düştü. Kanaldan kurtulmak için çırpınan hayvan, kanalın kenarında bulunan otlara dolandı. Bütün vücuduna dolanan otların arasında hayvanı kanalda gören köy sakinleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Sahibi belirlenemeyen hayvan için köye gelen itfaiye ekipleri büyükbaş hayvanı dolandığı otların arasından kurtarmak için uzun süre çaba harcadı.

Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri hayvanın vücudunu sarak otları keserek hayvanı kurtardılar. Kanalın içinde özgürlüğüne kavuşan hayvan, uzun süre kendisine gelemedi. Kanalın içinde bir süre kalan hayvan, daha sonra kendi çabalarıyla kurtuldu.