Büyükelçisi Janjgava Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti

Gürcistan Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava ve Elçilik Müşaviri Diana Malazonia Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

Gürcistan Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava Düzce Üniversitesi programına Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret ederek başladı. Ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Ertuğrul ile Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı öğretim üyeleri de yer aldı.

Ziyarette, Düzce Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetleri ve imkânları hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Gürcistan ile ilişkileri geliştirmek bağlamında öğrenci değişimine ve üniversiteler arası iş birliğine açık olduklarını vurguladı. Giorgi Janjgava ise ülkemizin Gürcistan ile çok yakın ilişkileri olduğunu ifade ederek Düzce Üniversitesi'nin, bünyesindeki Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü ile bu ilişkilere önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Gürcistan Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava Rektörlük programı sonrasında Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni ziyaret etti. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emrah Evren Kara tarafından karşılanan Giorgi Janjgava'ya Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş tarafından Fakülte'nin tarihi ve uzmanlık alanları hakkında bilgi verildi. Fakülte bünyesinde 05.07.2012 tarihinde kurulan ve 2013 yılında öğrenci almaya başlayan Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü'nün, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde gelecekte önemli katkılar sunacağı belirtilerek Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında daha fazla öğrenci değişimi yapmak isteği dile getirildi.

Büyükelçi Giorgi Janjgava, daha sonra Dekanlık Toplantı Salonu'nda Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından kendisi için hazırlanan programa katıldı. Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Altın tarafından karşılanan Büyükelçi Giorgi Janjgava, burada yaptığı konuşmada Düzce Üniversitesi'nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek öğrencilerin istifade etmeleri için yanında getirmiş olduğu eğitim materyallerini hediye etti. Ardından Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyeleri; Doç. Dr. Nanuli Katcharava, Doç. Dr. Maka Salia Beşiroğlu, Doç. Dr. Shorena Lomaia ve Dr. Öğr. Üy. Mariam Sulkhanishvili ile Anabilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan programa geçildi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin okudukları şiirler ve söyledikleri şarkılar büyük bir beğeniyle dinlendi.

Gürcistan Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava'nın Düzce Üniversitesi programı Fen Edebiyat Fakültesi ziyareti ile sona erdi.