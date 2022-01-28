Buz sarkıtları temizleniyor

Düzce Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı kent genelinde yol açma, küreme, tuzlama, kaldırım ve üst geçit merdivenlerinde özel solüsyonla temizleme çalışmalarını sürdürmesinin yanında köprü, üst geçit ve binalarda oluşan buz sarkıtlarını da temizliyor.

Kent genelinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde sürücü ve vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtlarına müdahale eden İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların, yüksek binaların saçaklarında oluşan uzun buz sarkıtlarının olduğu alanlardan geçerken dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.