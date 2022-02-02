Buz sarkıtları ve çatılardaki karlara dikkat

Bir anda ısınan hava ile birlikte buz sarkıtları ve karlar çatılardan düşmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle çatılarda karlar birlikte soğuk hava ile de buz sarkıtları oluştu. Yüksek katlı binalardan sarkan buz sarkıtları ve çatılardan sarkan karlar tehlike oluşturuyor. Yetkililer kaldırımlar da yürürken dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.