Cadde göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan sağanak sokak ve caddeleri göle çevirirken, araçlar güçlükle ilerledi.

Kırmızı kod ile uyarı yapılan Düzce'de sağanak etkili oldu. Sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde ise su taşkınları yaşandı. Konuralp Hilmi Sönmez Caddesi'nde de 1 saat süren sağanak caddeyi göle çevirdi. Göle dönen cadde üzerinde araçlar güçlükle ilerleyebilirken, motosiklet sürücüleri ise ıslanmamak için kontrollü hareket etti.

Sağanak yağışın kısa sürede caddeyi göle çevirdiğini söyleyen Gülşah Bütüm, “Konuralp bölgesi Orhan Gazi Mahallesi'ndeyiz. Burada dükkanlarımız var. Araçlar geçerken zorlanıyor. Servis yapanlar daha çok zorlanıyor. Bizim araçlarımızda çok zorlanıyor bu sudan geçerken. Biz şu an bu yolu kullanamıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Yağışın başlamasıyla birlikte yol bu hale geldi. Bizim için çok zor oluyor. Zaten araçlar geçemiyor. Problem yaşıyorlar. Biz araçlarımızı yol kenarına çektik o tarafı kullanamıyoruz” şeklinde konuştu.