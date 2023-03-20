Cadde ortasında bıçaklandı

Olay; 15;30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre geçmişte aralarında husumet olan Fatih U., Oğuzhan Ö. caddede karşılaştı. Şahıslar arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü. Bu sırada Fatih U. yanında taşıdığı bıçakla Oğuzhan Ö.'yü karın bölgesinden bıçakladı.

Kavgayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Oğuzhan Ö.'ye sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırırken şüpheli Fatih U. ise gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.