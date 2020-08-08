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Cadde üzerinde cep çalışması başladı

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bazı cadde üzerinde kaldırımlarda cep çalışmalarına başladı.


Cumayeri Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Pandemi ile mücadele de ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürekli devam ettiren Cumayeri Belediyesi, alt yapı çalışmalarını da bir yandan sürdürüyor. İlçenin en büyük caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'nde esnaflarında dükkanlarına ürün koyması için trafik oluşunca, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede cep çalışması başlattı. Kaldırım üzerinde cep çalışması kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak ve trafik rahatlayacak.

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