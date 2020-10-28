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Caddelerdeki tabelalar ışıklandırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediye sorumluluğunda olan bölgelerde yaşanan tüm arızaları gidermeye devam ediyor.

Ekipler, önemli isimlerin verildiği caddelerdeki tabelalardaki ışıklandırma aksamını değiştirdi.


Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hem Düzce Belediyesi'nin ofislerinde hem de şehrin çeşitli bölgelerinde bozulan aksamları tamir etmeye devam ediyor. Belediyenin bütün tamirat ve yenileme çalışmalarını yapan Müdürlük, önemli isimlerin verildiği caddelerdeki tabelalardaki ışıklandırma sorunlarını giderdi. Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, başta Melen Su Park olmak üzere parklarda yanmayan aydınlatma ünitelerini değiştirirken, Düzce Belediyesinin birimlerindeki tamiratları da yapmayı ihmal etmedi.

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