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Çağrı personellerine farkındalık eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ndeki çağrı personellerine "afet ve yangın farkındalık" eğitimi verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki çağrı personellerine "afet ve yangın farkındalık" eğitimi verildi.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki çağrı personellerine yönelik teorik ve uygulamalı afet ve yangın farkındalık eğitimi düzenledi. AFAD personeli mühendis Yusuf Çiftçi ve Hakan Demir tarafından verilen eğitimde, çağrı personelleri otomobilin motor kısmında çıkan yangına kendileri müdahale etti.

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