İhlas Haber Ajansı

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Çaldıkları malzemelerle kaçarken polis ekiplerine yakalandılar

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler, çaldıkları malzemelerle kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler, çaldıkları malzemelerle kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde hırsızlık olayına karışan 5 şüpheliyi iş yerine yakın bir noktada yakaladı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise gözaltına alındı.


Şahısların, iki ayrı iş yerinde ve bir camide meydana gelen hırsızlık olaylarının da şüphelisi olarak arandıkları öğrenildi.

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