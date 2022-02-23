İhlas Haber Ajansı

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Çalınan lastik ve jantları jandarma ekipleri buldu

Düzce’de bir otomobilin üzerinden çalınan lastik ve jantlar jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Düzce'de bir otomobilin üzerinden çalınan lastik ve jantlar jandarma ekipleri tarafından bulundu.


Olay, Yığılca ilçesi İğneler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y.'ye ait araçtan 3 lastik jantlarıyla birlikte çalındı. Lastiklerin 4 Şubat'ta çalındığını fark eden K.Y., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri ihbarın ardından çalışma başlattı. JASAT timlerince yapılan araştırmada, aynı lastiklerin 3 otomobilde bulunduğunu belirledi. Ekipler, araç sahiplerini sorguya aldı. Yapılan sorguda ise 2 şahsın lastiklerini aldıklarını bayiler tescilledi. Hırsızlık olayını işlediği belirlenen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

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