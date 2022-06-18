Çalışanlara obez eğitimi verildi

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından planlanan hizmet içi eğitim seminerleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde bulunan beslenme ve obezite danışmanlık merkezi çalışanlarına yönelik eğitim düzenlendi.

Diyetisyen Nidanur Kara tarafından obezite oranlarının düşürülmesi, obez hasta sayısının azaltılması, kronik hastalıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam biçiminin geliştirilmesiyle ilgili bilgiler aktardı.

“Günümüzün en önemli halk sağlığı”

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da obezitenin günümüzde tüm dünyada en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul edildiğini belirterek, “Görülme oranları her geçen gün artan obezite, fiziksel, psikolojik ve sosyal pek çok soruna yol açarak yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte. Dengesiz beslenme ve fiziksel egzersiz eksikliği sonucu diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklara neden olmakta, bu nedenle obezite ülkelerin sağlık sistemlerine getirdiği yük, sağlık harcamalarında önemli bir yer tutmasının yanı sıra en önemli hastalık ve ölüm nedenlerinin başında geliyor” dedi.

Obezite ile mücadelede yaşamı daha sağlıklı ve kaliteli hale getirmek için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının kazanılması ile fiziksel egzersizin arttırılması gerektiğini işaret eden Yılmaz, beslenme ve obezite danışmanlık merkezlerinde obezite ve beraberinde getirdiği hastalıklara karşı önlem alma, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite gibi konularda halkımızı bilinçlendirme yönelik hizmetlerin verildiğini belirtti.

Dr. Yılmaz, merkezlerde kilo, boy ölçümünün yanı sıra bilimsel vücut analizi yapılmakta olduğunu bildirerek “Bu analiz sonucunda danışanın yağ oranı ve ağırlığı, kas ağırlığı, kemik mineral ağırlığı, protein ağırlığı, sıvı ağırlığı, bölgesel kas ve yağ ağırlığı, ideal kilo, obezite derecesi, metabolizma yaşı, bazal metabolizma hızı ve iç organlar çevresi yağlanma oranına bakılmakta olduğunu, danışanın kan sonuçları değerlendirilmekte ve besin tüketim kaydı alınmaktadır. Tüm bu bilgiler eşliğinde danışana özel beslenme programı oluşturulmakta daha sonrasında danışan belirli aralıklarla takibe alınmakta ve kilo kontrolü sağlanmakta. Diyetisyen olmayan toplum sağlığı merkezlerimizde ise beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Danışmanlık hizmeti almak isteyen 18 yaş üzeri vatandaşlarımızı merkezimize doğrudan veya aile hekimleri aracılığı ile randevu alarak başvuru yapabilirler” dedi.