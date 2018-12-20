Çalışıyorum hayata katılıyorum paneli düzenlendi

Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu'nun ortaklaşa düzenlediği “Çalışıyorum Hayata Katılıyorum” paneli gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen engelli vatandaşlarımızın sorunlarının ele alındığı panele; Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Karaca, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferat Acar, Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, Düzce Özel Eğitim Meslek Lisesi Okul Müdürü Muhammet Selçuk, Düzce Belediye Meclis Üyesi Gönül Asuk, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey, paneli özel gereksinimli bireylerin istihdamı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, programa emek verenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından özel gereksinimli gençlerimizin oluşturduğu Grup Leblebinin müzik dinletisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Başarılı bir performans sergileyen grup üyelerine Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Müzik dinletisinden sonra moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ögr. Üyesi Ülkü Akça Üşenti'nin yaptığı panel oturumuna geçildi. Panelde; Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey “Engelli İstihdamının Önemi ve Güncel Durum”, Düzce Özel Eğitim Meslek Lisesi Okul Müdürü Muhammet Selçuk “Engellilerin İstihdamına Yönelik Düzce Özel Eğitim Meslek Lisesi Faaliyetleri” başlıklarında sunum yaparken, Düzce Özel Eğitim Meslek Lisesi Öğrencisi Ebru Alagöz, özel gereksinimli evladı olan Meryem Durmaz ve özel gereksinimli personel çalıştıran Mustafa Kaya ise duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kimseye muhtaç olmadan sürdürebilmeleri için iş hayatı içerisinde tutulmaları gerektiğinin vurgulandığı panelde; bilinenin aksine özel gereksinimli kişilerin; iş yerine karşı sadık, dürüst ve özverili olduğu belirtildi. Özel gereksinimli çocukları olan ailelerin de bütün zorluklar karşısında yılmadan mücadele etmesi gerektiğinin belirtilen panelde bu kişilere hassas bir şekilde yaklaşılması gerektiği katılımcılarla paylaştı. İş hayatı içerisinde olan kişilerin ve ailelerin daha mutlu bir hayat yaşadıkları belirtilerek, özel gereksinimli kişilerin paradan çok sosyal hayatın içerisinde olmasının altı çizildi. Program sonunda özel gereksinimli bireylerin yaptığı “Geri Dönüşüm Sevgisi” adlı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.