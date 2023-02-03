Çalışma hayatına başladılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Düzce Müdürlüğü tarafından 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında göreve yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmeye başlandı. Personellerin devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğü belirtilen eğitimde şunlar aktarıldı, “Yeni atanmış olan personellerimize iş hayatına uyum semineri esaslı olmak üzere eğitim verilecek. Bu eğitimle personellerimize yeni görevlerine uyumlarını kolaylaştırmak, çalışma şartları ile uymaları gereken hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Vatandaş odaklı çalışmanın öneminin yanında devletimizin tüm imkanlarını özverili bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” denildi.