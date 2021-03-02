Çalışma hayatındaki kadınlar anlatıldı

Dr. Emel İştar Işıklı, 'çalışma yaşamında kadın' başlıklı sunumunu yaptı.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu'nun iş birlikteliğinde gerçekleştirilen Açık Ders etkinliğinin moderatörlüğünü yapan Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nejla Özmen, programın herkes için yararlı olacağını dile getirerek, Doç. Dr. Emel İştar Işıklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Uzmanlık alanının dezavantajlı gruplar olduğunu söyleyerek sunumuna başlayan Doç. Dr. Emel İştar Işıklı, kadınların da dezavantajlı gruplar içerisine girdiğini, kadınların gündelik hayattan iş hayatına kadar birçok alanda sorunlarla karşılaştığının altını çizdi. Toplumun ekonomik sorunları, eğitimde ilerleme sonucunda statü kazanma isteği gibi nedenlerle iş hayatına atılan kadının, oldukça zor anlar yaşadığını söyleyen Işıklı, kadının iş yerindeki görevlerinin yanında, gündelik hayatında annelik görevlerini de yerine getirmesi gibi uğraşları olduğunu ifade etti.

"Kadınların yüzde 36'sı iş hayatında"

Türkiye'de kadınların yüzde 36'sının iş hayatı içerisinde yer aldığını, bu oranın gün geçtikçe de artacağını dile getiren Doç. Dr. Emel İştar Işıklı, dünya genelinde ise kadınların yüzde 55'inin iş hayatı içerisinde olduğunu kaydetti. Işıklı, "Sanılanın aksine kadın çalışma oranının en yüksek olduğu yerler gelişmiş ülkeler değil, Afrika ülkeleridir. Bunun nedeni ise ekonomik sebeplerden dolayı kadınların çalışmak zorunda kalmalarıdır" diye konuştu.