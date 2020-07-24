Çalışmalar değerlendirildi, yapılacaklar konuşldu

Düzce'de engelli ve yaşlı bakım merkezlerinde yapılan çalışmalar her ay düzenlenen değerlendirme toplantısında görüşülüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım'ın başkanlığında müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Müdür yardımcısı Cemal Keskin ile birlikte engelli ve yaşlı kuruluş müdürleri değerlendirme toplantısı yaptı. Yapılan değerlendirmelerde kuruluşlarda yapılan faaliyetler ve yapılması planlanan projeler konuşuldu.