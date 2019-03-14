Cam hastası engelli genç, muhtar adayı oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de cam hastası olan 25 yaşındaki Muhammet Esat Balcı yaşadığı Yığılca ilçesi Orhangazi Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Balcı çocukluk hayali olan muhtar olmayı çok istediğini söylüyor.

Düzce'de yaşayan 25 yaşındaki Muhammet Esat Balcı, kendisini tekerlekli sandalyeye mahkum eden cam hastalığına rağmen hayata küsmeyerek yaşadığı Yığılca Orhangazı Mahallesi muhtarlığına aday oldu. Cam kemik hastası olmasına rağmen tekerlekli sandalye üzerinde bir şekilde market işleten Balcı, aynı zamanda çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Yığılca'da Orhangazi Mahallesi muhtar adayı oldu. Düzce'nin tek engelli muhtar adayı olan Balcı, bir yandan aday çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği ile çevresinde kendisi gibi engelli olan vatandaşlara da el uzatıyor. Mahallesindeki tüm komşularının oylarına talip olduğunu söyleyen Balcı, muhtar seçildiğinde kendisine oy verenleri pişman etmeyeceğini belirtti.

Okula hiç gidemediğini ve okuma yazmayı kendi imkanlarıyla öğrendiğini söyleyen Balcı, “Kazanmak için var gücümle çalışıyorum. Halkla görüşüp ikna etmeye çalışıyorum. Hiç bir engelimiz yok, gerekli her yere ulaşabiliyoruz. Mahalle halkımız gayet memnun, kendilerine örnek oluyoruz. Arkanızdayız diyorlar” şeklinde konuştu.

Balcı'ya çalışmalarında destek olan Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği Başkan Yardımcısı Dilek Şen ise Balcı ile zaman zaman engelli vatandaşlara yardım konusunda irtibat halinde olduklarını söyleyerek, muhtar seçilirse de başarılı olacağına inandığını belirtti.