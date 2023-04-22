Çam kese böceği ile mücadele

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlarda karaçam ağaçlarına arız olan çam kese böceği ile mekanik ve biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki bulunan karaçam ormanlarında çam kese böceğinin tespiti ardından hazırlanan mücadele raporu yönünde toplam 94 hektar karaçam sahasında çam kese böceği ile mekanik ve biyolojik mücadele çalışmaları başladı.

Çalışmalarda, çam ağaçlarında böceğin oluşturduğu keseler uzun makaslarla kesilerek çam kese böceği yırtıcısı olan böceklerin çoğalmalarını sağlamak üzere önceden hazırlanan kafeslerde toplandı. Ayrıca çam kese böceğinin yoğun olduğu ormanlarda böcek yiyen kuşların çoğalmalarını sağlamak için kuş yuvası yaptırılarak ormanlarda uygun yerlere asıldı.

Çam ağaçlarındaki beyaz, pamuksu keselerde oluşan çam kese böceği tırtılları ağaçların ibrelerini yiyerek ağaçların çap ve boy büyümelerini gerilettiği, tahribatın genellikle vejetasyon dönemi dışında olduğu için ağaçların doğrudan kurumalarına ve ölümüne sebebiyet vermediği ancak kabuk böcekleri gibi sekonder (ikincil) zararlılara karşı ağaçları zayıf düşürdüğü belirtildi.