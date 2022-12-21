Cami meydan çarşı konsepti şekilleniyor

Faruk Özlü'nün girişimleri sonucu atılan adımlardan biri olan Cedidiye Kent Meydanı Projesi birinci etabının kaba inşaatı beton dökümü ile birlikte tamamlandı.

Düzce'ye yeni bir vizyon katacak olan ve Cami-Meydan-Çarşı konsepti ile başladığı andan itibaren yapı denetim kontrolü altında deprem yönetmeliklerine göre bin 106 metrekarelik alanda inşa çalışmaları sürdürülen ‘Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nin kaba inşaatı tamamlandı.

Beton dökümü ile birlikte tamamlanan kaba inşaatın ardından beton kalıplarının sökülmesiyle birlikte ince işçiliğe geçilecek proje çerçevesinde sırasıyla mekanik tesisat çekilmesi ve kaplama imalatlarının yapımına geçilecek. Aynı süre zarfında çatı imalatı ve dış cephe imalatının sürdürüleceği projenin ilk etabında yapılacak olan 20 adet dükkanın iç kısımlarının alçı, boya ve döşeme çalışmaları da eş zamanlı devam edecek.

Projenin işletişine yönelik değerlendirme de bulunan Başkan Faruk Özlü, kısa süre içerisinde büyük yol aldıklarını ifade ederek, “Düzce olarak yaşadığımız sıkıntılı günlere karşın, ekiplerimizin yoğun çabası ve özverili gayretleriyle birlikte Cami-Meydan-Çarşı konseptimizi içinde barındıran Cedidiye Kent Meydanı Projemizde kaba inşaatımızı tamamladık. İnşaatın başladığı ilk andan itibaren yapı denetimi kontrolünde hareket ederek işi sıkı tuttuğumuzu söylemeliyim. Tüm çalışmalarımızda göz önünde bulundurduğumuz deprem yönetmeliklerini bu projemizde de harfiyen yerine getirdik. İşin zor kısmını tamamlamış olduk. Sıra iç tesisatların döşenmesi ve ince işçilik çalışmalarında. Kalan çalışmaları da en kısa zaman diliminde sona erdirip projemizi Düzce'ye kazandıracağız. Cedidiye, Cami- Meydan- Çarşı konsepti ile hak ettiği değerin karşılığını bulmuş olacak” dedi.