Camiler hibe edilen araç ile temizlendi

Cumayeri Belediyesi ilçe de bulunan camilerin temizleme çalışmalarını düzenli olarak devam ettirirken, belediyeye bu işlerde kullanılmak üzere Volta Motor'dan araç hibe edildi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun girişimleri ile belediye içerisinde cami temizlik ekibi kuruldu. Ekip çalışmalar çerçevesinde düzenli olarak camilerin şadırvan ve tuvaletlerini temizleme çalışmaları yapacak. Bu çerçevede Volta Motor'da ekibe elektrikli bisiklet desteği vererek, çalışmalara destek verdi. Volta Motor Genel Müdürü Hüseyin Oğuz Erdem ve Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karaca Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu makamda ziyaret etti. Cumayeri'ne hizmet noktasında başlatılan Cami Temizlik Ekibi projesi için elektrikli bisiklet desteğinden dolayı kendilerine teşekkür eden Başkan Koloğlu; "Camii Şadırvan ve Tuvalet projelerimizi tamamladıktan sonra buralarının korunması adına bir ekip kuracağız. Bu ekip gün içerisinde merkezimizde bulunan 7 camimizin tüm şadırvan ve tuvaletlerini Oğuz beyin Belediyemize hibe ettiği aracımız ile gezerek temiz kalmalarını sağlayacak. Biz Cumayeri Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kullanacağız. Vatandaşlarımızdan da bu ortak kullanım alanlarımızı düzenli ve temiz kullanmalarını istiyoruz'' dedi.