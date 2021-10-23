Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Erkek Din görevlileri ve Bayan Kur'an Kursu Öğreticilerine olmak üzere iki oturum halinde, Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen programa Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz konuşmacı, Başkanlık müftüleri Turgut Açari ve Alaattin Gürpınar da konuk olarak katıldı. Kur'anı-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması il birincisi, Şıralık Mahallesi Cami Müezzin Kayyımı Sabri Yazar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta selamlama konuşması yapan Müftü Rüstem Can, “Tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutluyorum. Konferansa katılımınız için teşekkür ediyorum. Allah muvaffak eylesin” dedi. “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” konulu konferansını vermek üzere kürsüye davet edilen Prof. Dr. İsmail Karagöz ise “Her din görevlisinin toplumun önünde önder olabilmesi için şu beş “Ö” kuralını bilmesi gerekir. Nedir bunlar?. Öğrenmek, Öğretmek, Örnek olmak, Önder olmak, Özverili olmak” dedi. Konferansın ardından Camiler ve Din Görevlisi Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine ödülleri takdim edildi.