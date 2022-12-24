Camilerin kubbeleri Selçuklu mimarisine uygun olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen depremde hasar görüp yıkılmasına karar verilen camilerin yerine yapılacak camilerin kubbesi Selçuklu mimarisine uygun yapılacak.

2022 yılı aralık ayı ilçe müftüleri toplantısı İl Müftüsü Osman Aydın başkanlığında gerçekleştirildi. İl Müftülüğü ile İlçe Müftülükleri arasında yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmesi amacıyla gönderilen talimatlar mütalaa edildi.

Ayrıca 23 Kasımda meydana gelen Düzce Depreminde hasar gören ve yıkılma kararı verilen camilerin yapımıyla ilgili, Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereği, yapılacak yeni camilerin kubbesinin Selçuklu Mimarisine uygun kubbe yerine çatı yapılması görüşüldü.

Toplantı il ve ilçe müftülüklerince mahallinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı, talep, değerlendirme ve istişarelerin ardından toplantı sona erdi.