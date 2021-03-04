Çamköy kavşağına yeni görünüm

İhtiyaç sırasına göre yol ve kavşak etrafındaki alanları çevre düzenlemesi ile yeşillendiren Düzce Belediyesinin çalışmalarına, iş insanları da destek oluyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında park ve bahçeler ile kavşaklarda yaptığı çalışmalarla bahara hazırlanıyor. D-100 ve D-655 karayolu üzerinde refüjlerde bitkilendirme çalışmalarının ardından ekipler, Kuzeybatı Çevre Yolu Çamköy mevkiindeki yonca kavşağının çevre düzenlemesi yapılacak olan bölümlerine ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına başladı. İlk olarak kavşakta var olan kurumuş bitki ve ağaçları söken ekipler ardından yeni ağaçları dikmeye başladı. Düzceli İş insanı Refik Kuruoğlu'nun katkılarıyla güzelleştirilmeye başlanan yonca kavşakta hummalı çalışma sürerken ekipler Bin 22 ağaç dikimi ve çiçeklendirme yapacak. Manolya, gürgen, meşe, süs elması, Londra çınarı, sedir, sığla, ıhlamur, dişbudak, akçaağaç, lale ağacı, alıç ve erguvan cinslerinde ağaçlar dikilirken meiland gülü cinsi çiçeklendirmeler yapılacak.