Çamlıpınar göletinde inceleme yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin turizm değerlerinden birisi olan Çamlıpınar Göleti'nde Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulundu.

Düzce'nin turizm değerlerinden birisi olan Çamlıpınar göletinin turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet ile Kaynaşlı'ya bağlı Dipsizgöl köyünde incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, turizm alanıyla ilgili Vali Atay'a bilgilendirmelerde bulundu. Atay ve beraberindeki heyet göl etrafında tur atarken, Çamlıpınar göletinin turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması için çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak.