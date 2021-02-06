Çamlıpınar Göleti'nin muhteşem manzarası havadan görüntülendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Çamlıpınar Göleti'nin manzarası havadan görüntülendi. Göletin yansıyan görüntüsü, güzel bir tablo oluşturdu.

Dipsizgöl köyü sınırlarında bulunan göletin doğası ve bölgenin temiz havası, doğa tutkunlarına yeşillikler içinde gezi ve kamp imkanı sunuyor. Çevredeki ormanlık alanda yaşayan hayvanların da su ihtiyacını karşıladığı Çamlıpınar Göleti'nin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1050 metre yükseklikte. Çam, kayın, köknar ve palamut ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereye kadar düşmesi sebebiyle buz tuttu. Bu güzel manzarayı fırsat bilenler ise göletin etrafında yürüyüş yaptı ve doğal harikası Çamlıpınar Göleti çevresinde fotoğraf çekti.