Çanakkale-Balıkesir kıyı şeridinde insanlığa en uzak yeni buluntulara ulaşıldı

Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Hande Bulut'un başkanlığında yapılan araştırmalar dikkat çekti.

“Çanakkale-Balıkesir Kıyı Şeridi Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması” (ÇEBYA2021), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri doğrultusunda, Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Hande Bulut başkanlığında başladı. Yaklaşık 1 aydır süren çalışmalar, Düzce Üniversitesi öğretim elemanı Dr. Hande Bulut ile birlikte Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Harun Taşkıran, Prof. Dr. Kadriye Özçelik ve Arş. Gör. Göknur Karahan'ın da yer aldığı bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Kazı Başkanı Dr. Hande Bulut, “İlk sezon araştırmaları öncelikle sahil kenarında, kısmen de kaynak lokasyon tespitlerinin yapıldığı, biraz daha yüksek rakımlı kesimlerde gerçekleştirildi. Çok sayıdaki buluntu alanında tespit edilen ve gerek sayısal yoğunluk, gerek tekno-tipolojik çeşitlilik gösteren buluntu grubu içinde; Alt Paleolitik Dönem'in karakteristik formu olan iki yüzeyli aletlerle birlikte Orta Paleolitik Dönem'e tarihlenebilecek alet ve teknolojik ürünler yer almaktadır” dedi. Araştırmaların henüz ilk sezonu olduğunun altını çizen Bulut, buna rağmen Çanakkale-Balıkesir kıyı şeridinin Paleolitik Çağı'na ilişkin yeni ve yoğun izlere ulaşıldığını ifade etti. Yürütülecek olan yeni dönem çalışmaları ile bu izlerin oluşturduğu güzergâh noktalarının/rotanın yanında Midilli Adası ile olan ilişkilerin ortaya çıkartılması da hedeflendiğini söyleyen Hande Bulut, ekip arkadaşlarına ve kazı çalışmalarını destekleyenlere teşekkür etti.