Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Çanakkale'yi anlattı

110 yaşında vefat eden en yaşlı Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu 80 yaşındaki emekli öğretmen Turgut Kaçmaz, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğrencileri için “Çanakkale Ruhu” başlıklı bir konferans verdi.

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bayraktar'ın davetiyle Kaynaşlı'ya gelen Dünya Barış Elçisi Turgut Kaçmaz; Çanakkale Savaşlarına katılıp gazi olan, 110 yaşında vefat ederek "Dünyanın En Yaşlı Gazisi" unvanını alan Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu olarak biliniyor.

Turgut Kaçmaz; Kaynaşlı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine; Türk Milletinin hayatını değiştiren ve dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Çanakkale Zaferinin öneminden bahsetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun kazandığı zaferin, dünya tarihini değiştiren bir savunma örneği teşkil ettiğini vurgulayan Turgut Kaçmaz, beraberinde getirdiği materyaller eşliğinde Gelibolu'da büyük bir kahramanlıkla kazanılan Çanakkale Zaferlerinin ruhunu anlattı. Turgut Kaçmaz, konuşmasının devamında Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olan babası Hüseyin Kaçmaz'ın Çanakkale anılarına değindi ve Çanakkale Savaşlarında kazanılan zaferin, Türk tarihinin en önemli destanı olduğunu vurguladı. Konferansın sonunda Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bayraktar tarafından Turgut Kaçmaz'a teşekkür belgesi takdim edildi. Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.