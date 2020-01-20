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Canbul Düzce'yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliğinin düzenlediği Türkiye Şampiyonası İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

107 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.


Bilardo Türkiye Şampiyonası Düzce il birinciliği turnuvası, Zirve Bilardo Salonunda 107 sporcunun katılımıyla yapıldı. Düzce'de yapılan en büyük katılımlı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği olma özelliğine sahip turnuvada üçerli gruplarla sporcular mücadele etti. 14 gün süren müsabakalar sonunda finalde Emre Can Uslu'yu 40-24 yenen Kazım Canbul il şampiyonu oldu. Kazım Canbul'un birinci, Emre Can Uslu'nun ikinci olduğu turnuvanın üçüncülüklerini Bora Yayalar ve Selçuk Özçiçek aldı. Dereceye giren sporcular Düzce'yi Şubat ayında Antalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.

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