Canpolat “Düzce'nin orman ürünlerinde 100 yıllık tecrübesi var”

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, Düzce'nin orman ürünleri alanında 100 yılı aşkın tecrübe olduğunu “Pazarlama, tanıtım konusunda fuar, ortak satış pazarlama imkanlarının olacağı mobilya alışveriş merkezleri oluşturulmalıyız” dedi.

Düzce Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Mobilya Kenti Düzce paneline Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, Meclis Üyeleri Metin Şişman, Rasim Mercan ile 3. Meslek Komitesi Başkanı Okan Gürel de katıldı.

Programda konuşan İbrahim Canpolat Düzce'nin orman ürünleri alanında tecrübesinin asırlık olduğunu belirterek “Düzce'miz orman ürünleri alanında çok uzun yıllar hem ülke hem de dünya çapında söz sahibi olmuş bir ildir. Modüler mobilya üreticileri henüz ülke genelinde etkin olmamış iken Düzce, butik ve tasarım mobilya üretiminde ülke genelinde bilinen bir yerdi. Bunun en büyük örneklerinden biri de ülkemizin en büyük mobilya üreticilerinden biri o tarihlerde ilimize yaptığı yatırımdan da anlaşılacağı gibi Düzce'mizin aslında mobilya işini ne kadar iyi bildiğini resmetmektedir. Mobilya üretimi konusunda Düzce'mizin hak ettiği yere gelebilmesi noktasında; büyük üreticilere fason üretim yapan imalathanelerimize, markalaşma ve tasarım merkezi kurma anlamında destekler sağlamalıyız. Pazarlama ve tanıtım konusunda fuar, ortak satış pazarlama imkanlarının olacağı mobilya alışveriş merkezleri gibi yapılanmalar oluşturulmalıyız. Düzce'mizin orman ürünleri konusundaki 100 yıllık tecrübesi, Türkiye'nin yeni yüz yılında yeniden marka kent olma yolunda attığınız bu adımın Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak destekçisi olacağız” dedi.