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Çatı katında uyuşturucu yetiştiren şahıs polise yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sera haline getirdiği evinin çatı katında kenevir yetiştiren şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sera haline getirdiği evinin çatı katında kenevir yetiştiren şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesinde bir şahsın evinde uyuşturucu yetiştirdiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin şahsın evine gerçekleştirdiği operasyonda, evin çatı katında uyuşturucu yetiştirmek için özel iklimlendirme sistemi kurulduğu tespit edildi. Operasyonda evde yapılan aramalarda ise 8 adet saksıya ekilmiş kenevir bitkisi, evin balkon kısmında çuval içerisinde kökünden kesilmiş 20-30 santim boyunda kenevir bitkisi parçaları ele geçirildi. Uyuşturucu madde yetiştiren şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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