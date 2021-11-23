Çatı katında yakılan çöpler ekipleri harekete geçirdi

Düzce'de bir apartmanın çatı katında yakılan çöpler itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde müdahale edilerek söndürülen yangında korkulan olmadı.

Yangın, Düzce'nin Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi No: 83'te 5 katlı binada meydana geldi. Ovalı apartmanının çatısında çöplerin yakılmasının ardından binanın çatısında ki dumanları gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri çatı katında yakılan çöpleri kısa sürede söndürürken yangında korkulan olmadı. Aynı binada geçtiğimiz aylarda 2 kez daha yangın çıkmıştı.