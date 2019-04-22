Çay ocağında çıkan yangın korkuttu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bir iş merkezinin çay ocağında çıkan ufak çaplı yangın korkuttu. Yangın esnafın yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Yangın Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi İbrahimoğlu İş merkezinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde çay ocağında ufak çaplı yangın çıktı. Yangını gören esnaf Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yangına yangın tüpleri ile müdahale ettiler. Yangın kısa sürede söndürülürken korkulan olmadı.

İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, çıkan yangında yangın tüpü ile yapılan müdahalenin yerinde bir müdahale olduğunu belirterek “Bu yangında gördüğümüz gibi çıkan yangına hemen yangın tüpü ile müdahalede bulunulmuş ve söndürülmüş. Eğer yangın tüpü olmasa ve erken müdahale yapılmasa yangın büyüyebilir, çok daha vahim sonuçlar doğurabilirdi. Yangın tüpünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Her yaşam alanında yangın söndürücü mevcut olmalı ve kullanımı öğrenilmelidir" dedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından ayrıldılar.