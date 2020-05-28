Çay ve şeker başkandan

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in esnafa yönelik desteği sürüyor. Kahveci esnafına majde veren Başkan Şahin, "5 kiloluk çay ve şekerler benden" dedi.

Korona Virüs pandemisi boyunca verdiği destekler ve her daim vatandaşın içinde bulunması ile vatandaşlar tarafından takdir toplayan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kahveci esnafına bir müjde verdi. Korona Virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve normalleşme süreci ile açılmasına sayılı günler kalan kahvehane işletmelerine destek olunacağını duyurdu. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kahveci esnafına maske ve dezenfektan desteğinin yanında 5'e kiloluk çay ve şeker hediye edileceğini duyurdu. Başkan Şahin ayrıca ilçede bulunan tüm kahvehanelerin belediye tarafından ücretsiz dezenfekte edileceğini belirtti.