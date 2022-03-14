Ceddiye Projesi 26 Martta başlıyor

Faruk Özlü'nün şehrin önemli alanlarından biri olan Cedidiye Meydanındaki karmaşık yapıların kaldırılarak nezih bir hale gelmesi girişiminde sona yaklaşıldı. 26 Martta meydandaki binalar yıkılarak cami ile uyumlu binalar yapılacak.

Düzce'de projeler tek tek hayata geçiriliyor. Millet Bahçesi, İstanbul Caddesi ve Cedidiye Meydanının bütünleştirilmesi projesinin son adımı olan Cedidiye Meydan Projesi için gün sayılıyor. Cedidiye Meydan Projesi ile birlikte derme-çatma olan binalar yıkılarak yerine cami ile uyumlu yapılar yapılacak. Binanın yapılması ile Düzce yeni bir yaşam alanına kavuşacak.

Mülk sahipleriyle yapılan görüşmeleri bizzat kendisi yapan Faruk Özlü, Cedidiye Meydan Projesi ile ilin yeni yaşam alanı kazanacağını ve yeni bir meydana kavuşacaklarını kaydetti. 25 Şubat 2022 tarihi itibariyle derme-çatma olan binaların yıkımına başlanmasını kararlaştırdıklarını ancak 1 ay daha süreyi uzattıklarını belirten Özlü, “Bölgedeki esnaflarımızın kendilerine yeni yer bulması için süreyi 25 Mart'a kadar uzattık. 26 Mart ile birlikte yapıların yıkımına başlayacağız ve kısa süre içinde çok güzel tarihi dokuyu koruyan binamızı yapacağız. Düzce'mize yeni bir yaşam alanı ve meydan kazandıracağımız için mutluyuz. Düzce'mize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.