Cedidiye meydanına yakışır proje

Düzce Belediyesi Kent Estetiği Projesi'nin kısımlarından biri olan Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nde dış kaplamaları devam eden dükkanların alüminyum doğrama montajı da yapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün vizyon yatırımları arasında yer alan ve şehir bütünlüğünü tarihi dokuya uygun şekilde ortaya koyan Cedidiye Meydanı Projesi'nde çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Kent Estetiği Projesi'nin etaplarından biri olan ve Cedidiye Meydanı ve Camii ile olan uyumu göz kamaştıran dükkanların dış mermer kaplamalarının yapımı sürerken çatı olukları, iç sert zemin döşemeleri ve alüminyum doğrama montajları yapıldı. Birkaç gün içinde çatı kapama çalışmaları başlayacak proje kısa süre içinde hak sahiplerinin kullanımına açılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.