Çek çeklere geçit yok

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı tarafındankatı atık toplayan çek çek’lere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı tarafından
katı atık toplayan çek çek'lere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.
Katı atık toplama belgesi olmayan ve gece saatlerinde trafiğe çıkma
kuralını ihlal eden çek çek sürücülerine denetim gerçekleştirildi. Düzce
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin
düzenlediği denetimlerde ehliyetleri olmayan sürücülerin araçları
trafikten men edildi.
Hal kavşağında gerçekleşen denetimde ekipler, araçları durdurarak
kapsamlı arama yaparken hem ehliyeti olmayan hem de katı atık toplama
lisansı olmayan sürücülerin araçlarını çekici yardımıyla yediemin
otoparkına çekti.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, trafikte büyük sorun oluşturan ve
katı atık toplama saatlerine uymayan çek çek sürücülerine izin
vermeyeceklerini bir kez daha belirttiler.