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Çek çeklere geçit yok

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı tarafındankatı atık toplayan çek çek’lere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı tarafından


katı atık toplayan çek çek'lere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.


Katı atık toplama belgesi olmayan ve gece saatlerinde trafiğe çıkma


kuralını ihlal eden çek çek sürücülerine denetim gerçekleştirildi. Düzce


Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin


düzenlediği denetimlerde ehliyetleri olmayan sürücülerin araçları


trafikten men edildi.


Hal kavşağında gerçekleşen denetimde ekipler, araçları durdurarak


kapsamlı arama yaparken hem ehliyeti olmayan hem de katı atık toplama


lisansı olmayan sürücülerin araçlarını çekici yardımıyla yediemin


otoparkına çekti.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, trafikte büyük sorun oluşturan ve


katı atık toplama saatlerine uymayan çek çek sürücülerine izin


vermeyeceklerini bir kez daha belirttiler.

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